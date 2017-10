Festa das Crianças de 2016, no Parque Marinha do Brasil

Inicialmente prevista para o domingo passado (15), a festa em comemoração ao Dia das Crianças, realizada pela prefeitura de Porto Alegre, acontecerá neste domingo (22), no Parque Marinha do Brasil (Avenida Borges de Medeiros, 2713). As atrações começam a partir das 14h. O evento havia sido transferido em função do mau tempo na semana anterior.