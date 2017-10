No ano passado, Ada Keating, 98 anos, viu o quadro de saúde do filho, Tom, 80, piorar. Precisando de melhores cuidados, ele se mudou para a casa de repouso Moss View, um asilo em Liverpool, na Inglaterra. Pouco mais de um ano depois, Ada decidiu migrar para a mesma residência e ficar mais próxima do filho. As informações são do Estadão.