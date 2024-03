Oficial do Exército, o gaúcho Nestor Magalhães era um homem do elemento terra. Sentia desconforto na água. Foi apenas em 1992, já com 42 anos, que começou a mergulhar. Foi matriculado “à força” por dois colegas de caserna no Curso Básico de Mergulho da Escola Dirceu Silva Atividades Subaquáticas. Com algum custo, formou-se mergulhador. E o que era uma dificuldade virou paixão. Desde então acumula 284 mergulhos, quase todos em naufrágios. É um dos mais experientes e notórios caçadores desse tipo de aventura no Brasil.