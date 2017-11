O ator Brad Bufanda , que participou do filme A Nova Cinderela (2004), morreu nesta quarta-feira (1º), nos Estados Unidos. A informação é do site norte-americano TMZ .

Segundo a publicação, um representante de Bufanda confirmou que o ator de 34 anos se suicidou atirando-se de um prédio em Los Angeles. Ainda de acordo com o TMZ, uma pessoa encontrou o artista na calçada do edifício e um bilhete teria sido localizado próximo ao corpo. Na nota, estariam escritos os nomes dos pais de Bufanda, além da frase "thank you" ("obrigado", em português).