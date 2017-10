A cantora baiana Ivete Sangalo compartilhou neste domingo (22) mais uma foto mostrando o barrigão de grávida. Ivete confirmou a gravidez de duas meninas em setembro e tem usado o Instagram para dividir com os fãs cada momento dessa fase. Em pouco mais de cinco horas, o post passava de 900 mil curtidas.

Veveta já anunciou que ficará de fora do Carnaval 2018 por orientação médica. Será a primeira vez em 24 anos que a cantora não participa da folia de Salvador. Ivete e o marido, o nutricionista Daniel Cady, já são pais de Marcelo, de sete anos.

Na legenda da foto, a cantora ainda brincou, como o seu público do Instagram já é acostumado: "Muito exibida essa mamãe 😊 me "amostrando" sem parar com minha barriguinha cheiinha de amor"️.