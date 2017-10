– Nos últimos cinco anos tive problemas com minha saúde. Há dois anos, fui diagnosticado com uma doença séria, que não gosto de falar o nome. O urologista disse que eu teria pouco tempo de vida. Um ano. Não quis tomar os medicamentos porque eram terríveis. Um ano depois do diagnóstico, eu ainda estava vivo, mas eu não tinha energia. Quero agradecer a todos. Eu preciso de ajuda para fazer meu tratamento e cirurgias. Os médicos querem que eu ganhe peso, mas eu não consigo. Meus amigos dizem que eu não posso desistir – falou em entrevista exibida pelo programa Balanço Geral, da Record.

Sem o dinheiro necessário e sem poder trabalhar por conta da doença, Mister M, atualmente com 65 anos, lançou uma vaquinha virtual com a ajuda de um amigo brasileiro para arrecadar o montante necessário.

– Cheguei a um ponto que, graças ao Fernando (Fernando Mauro Tezza, presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo), ele arrumou as coisas para me ajudar a recuperar as minhas perdas, colocar a minha saúde em dia, conseguir as cirurgias e remédios de que eu precisava e manter a minha saúde o melhor possível para que possa voltar a atuar. Quando isso acontecer, quero ir ao Brasil primeiro – declarou.