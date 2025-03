Como escolher o tênis infantil ideal? Confira algumas dicas! 

Um tênis confortável e seguro é fundamental para o desenvolvimento saudável dos pés das crianças. Viacheslav Yakobchuk | Adobe Stock | Divulgação

Diferente dos adultos, os pés das crianças estão em constante desenvolvimento, e sua estrutura muda ao longo dos anos. Durante esse período, escolher um tênis adequado é essencial para garantir o conforto, a segurança e um crescimento saudável. Afinal, além de serem fundamentais para a mobilidade, os pés em formação podem sofrer mudanças definitivas a partir da escolha do calçado que for utilizado no dia a dia. Seja para a escola ou para momentos de lazer, dar match com o tênis perfeito é uma das principais preocupações de quem deseja oferecer o melhor para os pequenos.

De acordo com especialistas, os pés das crianças passam por diversas modificações até atingirem a forma adulta, com ossificação completa por volta dos 14 ou 15 anos. Por isso, é importante estar atento ao crescimento dos pés dos mais jovens, pois garante o uso de calçados adequados que não restrinjam o desenvolvimento natural e previnam possíveis deformidades.

Confira abaixo algumas dicas para escolher o melhor tênis infantil:

Escolha a numeração certa

Para alguns esta dica pode parecer um tanto clichê, mas é comum serem comprados números que logo já estão apertados nas crianças, causando desconforto e até afetando a forma do pé. Essa é uma escolha que influencia na construção da autonomia motora e sensorial dos pequenos, considerando principalmente os que estão na fase de exploração. Isso também irá evitar possíveis acidentes, já que a criança pode acabar caindo ao tentar calçar um tênis maior que o seu pé.

No entanto, a numeração certa pode contar com um calçado largo, que cause maior bem-estar entre os mais jovens, conforme o estudo desenvolvido pela Unifacear indica que estes modelos são mais confortáveis para as crianças, se tornando sua preferência.

Solado resistente e confortável

Como cada rotina é singular, na hora de avaliar o solado do tênis que mais se aproxima as atividades rotineiras da criança, não deixe de observar algumas características, como: se o mesmo possui ranhuras, se ele é reto, amortece impactos e é antiderrapante. Essas informações são importantes porque podem interferir o bem-estar dos pequenos. Um solado reto, por exemplo, proporciona maior estabilidade durante as brincadeiras, enquanto o antiderrapante e as ranhuras ajudam a criança a ter mais segurança nas suas atividades diárias.

Uma dica para saber como escolher o tamanho certo para o pé da criança é medindo o tamanho da sola do pé com uma régua ou um medidor especial. Lembre-se que a palmilha deve ser pelo menos um dedo maior que o pé para ficar confortável.

Tênis infantil com material adequado

Optar por materiais respiráveis, como o couro natural ou tecidos sintéticos de alta qualidade, ajuda a evitar o acúmulo de suor e a proliferação de bactérias e fungos nos calçados. Além disso, esses materiais contribuem para a regulação da temperatura dos pés, proporcionando mais conforto e reduzindo o risco de odores desagradáveis.

Outras propriedades podem ajudar a evitar fungos e bactérias como as fibras naturais, o bambu e a lã merino, que possuem ação antimicrobiana natural. Se possível, escolha palmilhas perfuradas ou um tênis com camadas de espuma que facilitem a circulação de ar.

Velcro ou cadarço?