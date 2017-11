Quando pisou pela primeira vez naquele apartamento de 36 metros quadrados, o arquiteto e urbanista Daniel Bolson teve certeza que o local era pequeno demais para ele. Mas o preço acessível e a localização, na Rua Fernando Machado, convenceram-no de que valia a pena fazer uma grande reforma. Além de integrar a sala com a cozinha e a lavanderia, reduziu o quarto para aumentar a sala, atualmente com 4,80m por 2,50m.

Bolson aproveitou para renovar a infraestrutura, já que o apartamento fica em um prédio dos anos 1970, com instalações hidráulica e elétrica antigas. Na decoração, as estratégias também priorizaram a amplidão, como as paredes pintadas de branco (Neve fosca, da Suvinil) e o chão sem textura, de porcelanato, que une os cômodos do apartamento.