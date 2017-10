Com Priscila Nunes

Dirigir um Porsche é uma experiência única. Ainda mais quando o modelo é híbrido. O Cayenne S E-Hybrid surpreende elo interior luxuoso, pelos detalhes e, em especial, pelo comportamento do conjunto propulsor. A cor verde limão fluorescente nos ponteiros dos instrumentos, nas pinças de freios e no logotipo identificam o modelo que rodamos por cerca de 100 quilômetros nas ruas de Porto Alegre e na BR/290, a autoestrada Porto Alegre-Osório. O Porsche Cayenne S E-Hybrid custa R$ 420 mil.

Linhas fluídas e visual típico da marca alemã Priscila Nunes

Como todo Porsche, a ignição fica à esquerda do volante, localização que remete às experiências nas 24 Horas de Le Mans. Ao acionar a chave, silêncio total. Apenas o motor elétrico funcionou. O V6 ficou mudo. Bastou engatar a marcha e pisar leve que o utilitário esportivo arrancou ignorando as 2,35 toneladas. Primeiro nas ruas e depois na estrada, a velocidade aumentou e até os 110 km/h o carro foi movido pelos 93 cv do elétrico. A partir dai os 333 cv do V6 e a potência combinada de 416 cv e força (torque) de 60,2 kgfm foram bem distribuídos pelo câmbio automático de oito velocidades Tiptronic S à tração integral permanente. O ronco suave invadiu a cabine que lembra uma nave espacial e passou despercebido sem interferir na conversa.

Posição de dirigir facilitada pelos ajustes do volante e banco

Na cidade, o S Hybrid rodou praticamente com o motor elétrico e, como na estrada, a passagem ou a combinação dos dois propulsores foi quase imperceptível. Visível apenas no mostrador do painel que indica como os propulsores movem as rodas e como o condutor pode dirigir para usar ao mínimo o motor a gasolina. Mostra ainda a recuperação de energia e a recarga da bateria de íon lítio nas frenagens, desacelerações e descidas.

Interior luxuoso, revestimento em couro e detalhes cromados

A ergonomia é ótima, os ajustes elétricos do volante e do banco facilitaram encontrar a melhor posição para dirigir com conforto e segurança. O comportamento surpreendeu. A direção elétrica macia e precisa garantiu a condução semelhante a de um avançado esportivo. O sistema híbrido e a economia de combustível não comprometeram o desempenho do Cayenne. O conjunto propulsor mostrou a força e a potência quando pisei forte no acelerador e os dois motores funcionaram juntos. A resposta foi rápida como um autêntico Porsche fazendo o coração pulsar mais forte. Conforme a montadora, o S-Hybrid acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, chega a velocidade máxima de 243 km/h e tem consumo combinado de 3,4 litros por 100 quilômetros.

Suspensão enfrenta buracos, quebra-molas e lombadas

Os três níveis de ajuste da suspensão pneumática permitem encontrar a combinação ideal para enfrentar os buracos, os quebra-molas e as lombadas das ruas e das estradas. No Comfort, a suspensão absorve as irregularidades do asfalto sem transmitir para o interior. No Sport, endurece o conjunto para o comportamento mais esportivo e reduzir o movimento da carroceria. O Normal é o intermediário, usado na maioria das situações.

Volante multifuncional e tela multimídia sensível ao toque

O luxuoso acabamento do Cayenne chamou a atenção pela qualidade, pelos materiais macios e pelos detalhes. O interior do modelo testado, revestido em couro, combina cromados nas saídas de ar, nos controles, nas aletas de troca de marcha, no volante, na palanca, nos porta-objetos e maçanetas das portas.

Comportamento do sistema híbrido e nível da bateria

Os mostradores analógicos e digitais do quadro de instrumentos mostram o comportamento do carro e, no centro, o consumo da bateria acompanhando a pressão no acelerador. No painel, a tela sensível ao toque comanda as todas as funções do carro. No console, os controles do ar condicionado de duas zonas, do modo elétrico ou esportivo, da altura e rigidez da suspensão, da recarga rápida da bateria e do sistema de som, entre outros.

Conjunto propulsor combina motores a gasolina e elétrico

O Cayenne S E-Hybrid é um hibrido do tipo plug-in. A autonomia da bateria de íons de lítio depende das acelerações e velocidade e pode permite rodar até 35 quilômetros. Durante a rodagem, a regeneração de energia ocorre nas freadas, descidas ou quando forçada. A recarga da bateria pode ser feita em tomada doméstica de 110 volts, em oito horas, ou 220 volts, em quatro horas.

Bateria de íons de lítio fica na parte inferior do porta-malas

A jornalista Priscila Nunes, que também dirigiu o Porsche, destacou que o Cayenne expressa grandiosidade, luxo, conforto, segurança e exclusividade. Possui tecnologia e é super moderno.

Direção elétrica leve, precisa e rápida facilita a condução Gilberto Leal

- Em uma experiência dinâmica, o que chamou a minha atenção foi o fluxo de energia no painel. Um marcador funciona como uma espécie de medidor digital que mostra quando o motor elétrico atua na recarga da bateria, para mover o carro, ou quando o motor V6 está em ação - .

Na estrada, o Cayenne parece uma nave flutuando

Priscila gostou do comportamento do Cayenne em Porto Alegre e na estrada. Também comentou a impossibilidade de passar despercebido no trânsito. “Gravamos vídeos e fizemos fotos e, na hora que partimos, é claro que os curiosos de plantão espiaram atentamente”

Espaço para três passageiros no banco traseiro

No interior sofisticado considerou diferente ver as alças ao lado dos bancos, "que entregam as suas características de um Porsche". Destacou o painel como único e informativo, “um dos mais completos dos carros que já testei”

Alças de apoio nas laterais das portas e entre bancos dianteiros

A jornalista considerou a direção leve e concordou comigo que o Cayenne pareceu flutuar na pista. Lamentamos que a experiência passou rápido, pouco mais de duas horas que pareceram minutos.

Cor verde limão florescente no logotipo e instrumentos

Conclusão: O Cayenne S Hybrid surpreende pela alta tecnologia que economiza combustível sem comprometer o desempenho. Os avançados recursos eletrônicos aproveitam integralmente a potência e a força dos motores combinando conforto, desempenho e segurança sem exagerar no consumo de gasolina. Como vantagem, pelos incentivos, custa menos do o modelo V6 convencional.