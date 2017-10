A Toyota anuncia para 2018 a nova linha da picape Hilux e do utilitário esportivo SW4. O destaque é a nova Hilux SR Challenge, série especial com tração 4×4, motor turbodiesel de 2,8 litros e caixa automática de seis marchas. A outra novidade é a inédita Hilux SR 4x2 manual e SW4 SRV de sete lugares, automática, ambas com motor flex, 2.7 litros e quatro cilindros.

Nova Hilux SR Challenge tem visual mais esportivo e caixa automática de seis marchas Toyota / divulgação

O pacote visual do novo Challenge traz rodas pretas de alumínio de 17 polegadas e tanto faróis quanto lanternas foram escurecidos. Adesivos na lateral e na traseira dão um ar mais off road junto com o estribo lateral tubular na cor preta. No interior, costuras vermelhas reforçam as características esportivas do modelo. Além disso, o conteúdo de série inclui sistema de áudio com DVD e câmera traseira de ré.

A SW4 SRV 4x2 é o novo SUV flex para quem procura um utilitário esportivo de sete lugares mais em conta. O modelo traz airbags laterais e de cortina, hastes atrás do volante para trocas de marcha e a mesma tela de sete polegadas com câmera de ré que equipa a picape Hilux. Vem também com ar-condicionado digital, banco do motorista com regulagem elétrica, computador de bordo, volante com regulagem de altura e profundidade.