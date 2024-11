A pendência que pode tirar jogo da Seleção Brasileira de Porto Alegre

O martelo estava quase batido para o Beira-Rio sediar o jogo entre Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no próximo mês de março. O anúncio até podia ser feito em Salvador nestes dias do jogo contra o Uruguai. Esta é uma postulação antiga da Federação Gaúcha de Futebol, e a CBF tem dois motivos para atendê-la: dar um afago aos torcedores gaúchos ainda relativo à enchente de maio passado e a logística favorável, uma vez que a partida seguinte é contra a Argentina em Buenos Aires. Surgiu, porém, um impasse, criado pela própria entidade: a liberação do estádio em função da mudança do calendário.