Não exagerava quem achava que o Brasil vinha à França para tentar novamente uma medalha olímpica no futebol feminino. O que está se vendo é uma grande confusão. As atuações foram insuficientes com uma vitória magra, um desempenho bom em que entregou o placar e uma apresentação horrível com direito a expulsão da nossa rainha Marta.