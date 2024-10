O tempo de preparação para o Gre-Nal é um aliado do Inter

O Inter terá nove dias de treinamentos até o clássico Gre-Nal — o grupo volta da folga na quinta-feira (10). Por conta do trabalho realizado pelo técnico Roger Machado nos últimos meses, a tendência é que ele consiga extrair ainda mais do grupo de jogadores. Em alguns casos, quando a preparação não é bem realizada pela comissão, esses momentos acabam prejudicando ainda mais a evolução dos atletas em vários fatores. Mas como essa situação não faz parte da realidade colorada, podemos passar por esse período com bastante expectativa no que será apresentado na próxima partida.