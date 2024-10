Como era esperado, o Inter não seguirá atuando em alto nível em todas as partidas do Brasileirão. Pequenas oscilações acontecem até com os times mais consolidados. Não seria diferente para um grupo que segue em construção na mão do técnico Roger Machado. Creio que o torcedor compreende esses fatores e leva em consideração a boa campanha do último mês.