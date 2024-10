Finalmente sabemos os onze titulares do Inter

O atual momento do Inter vem carregado de ótimas notícias. Quando Roger Machado conseguiu implementar seu modelo de jogo na equipe a transformação do futebol colorado foi radical. E, aparentemente, ainda não chegou em seu limite técnico. Apesar de toda instabilidade do clube, o treinador conseguiu recuperar a autoestima do Inter como um todo. Do porteiro ao torcedor, todos estão mais leves quando o assunto é futebol.