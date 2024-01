A direção colorada está fazendo aquilo que tanto pedimos. O anúncio da contratação de Lucas Alario tem o tamanho que a torcida merece. O jogador empolga e renova a esperança para temporada de 2024. Diferentemente de outras oportunidades, começamos o ano com jogadores relevantes no cenário do futebol sul-americano e que podem levar o Inter a grandes conquistas.