Lucas Alario é um jogador incontestável. Ele é daquele tipo de atleta que qualquer torcedor gostaria de vê-lo atuando com a camisa do seu time. Por esse motivo, a grande parte dos colorados está contente e ansiosa para ver o atacante entrando em campo logo. A grande questão é de que forma chega o novo jogador do Inter para temporada de 2024.