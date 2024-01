Nesta segunda-feira (8), voltamos a ver o CT Parque Gigante movimentado pelos jogadores. A partir de agora, o técnico Eduardo Coudet poderá colocar em prática o que ele imagina ser o ideal para o Inter dentro de campo. Começar a temporada à frente do grupo faz toda diferença. Pelo desempenho que ele tirou do grupo chegando na reta final do ano, o trabalho do argentino é promissor.