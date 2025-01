Os detalhes das conversas entre Inter e Flamengo sobre Vitão

Inter não quer se desfazer do zagueiro de 24 anos.

O Inter ainda tem dois anos e 7 meses para pagar o valor total . Até o momento da publicação desta coluna, nenhuma outra oferta foi feita pelo Flamengo . Não procede a informação de que o clube realizou uma contra-proposta. "Não colocamos preço nos nossos jogadores", me garantiu uma fonte da direção colorada.

A mesma fonte garantiu que, com a entrada dos recursos das vendas feitas no início deste ano, o clube irá quitar a dívida de 700 mil euros com o Flamengo.