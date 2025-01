Inter recebe proposta de R$ 30 milhões por Alan Patrick

Inter não deseja abrir mão do “cérebro” do time.

Um clube da MLS está interessado em Alan Patrick. A proposta recebida pelo Inter foi de pouco mais de 5 milhões de dólares, sendo que o Colorado ficaria com 4 milhões, cerca de 24 milhões de reais na cotação atual. Entretanto, o presidente Alessandro Barcellos já disse não aos norte-americanos.

São dois os motivos que levaram o Inter a rejeitar essa investida. O primeiro, mais importante, é que o clube não deseja abrir mão do “cérebro” do time . Alanpa é peça fundamental em ano de Libertadores.

Além disso, o Colorado não tem mais urgência em vender jogadores para pagar salários e dívidas de curto prazo . Tudo por conta da venda de Gabriel Carvalho e dos recursos que já começaram a “pingar” na conta do Inter.

Não está descartada uma nova investida dos norte-americanos, mas a posição do clube é de não aceitar a venda do camisa 10.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.