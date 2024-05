O Atlético-MG abriu o treino e a "Massa" ajudou com ingresso e donativos. Hulk doou R$ 100 mil e disse concordar com a paralisação do futebol brasileiro. Leila Pereira mandou vir 2 toneladas de donativos. São Paulo, Sport Recife, Atletico-GO, entre outros, ajudaram com ações importantes que são muito bem vindas.