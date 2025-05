Rota dos Capitéis, que passa por municípios da Serra e do Vale do Taquari, inaugura sinalização na terça-feira

Essa é uma das duas rotas que englobam o projeto. Marijane Paese / CIC-BG / Divulgação

No ano que marca os 150 anos da imigração italiana ao Rio Grande do Sul, o Estado ganha um novo roteiro turístico que lembra a fé e a tradição daqueles que deixaram a Europa rumo ao Brasil. O roteiro regional — um dos dois que englobam a Rota dos Capitéis, Caminhos da Imigração e da Fé — será inaugurado nesta terça-feira (6) em Monte Belo do Sul.

A iniciativa, desenvolvida desde 2020 pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), envolve nove municípios da Serra — Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Farroupilha, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza — e um do Vale do Taquari — Imigrante.

O lançamento em Monte Belo na terça, marcado para as 10h na Capela Santo Antônio, na Linha 80 da Leopoldina, deverá contar com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

Na solenidade será lançado o site oficial da Rota dos Capitéis, ferramenta de aproximação e informação a respeito da nova opção em turismo religioso na Serra.

— Esse projeto é um verdadeiro marco para toda a Serra, sendo um orgulho dar início a ele dentro das comemorações dos 150 anos da imigração. A Rota dos Capitéis é a valorização de um rico legado religioso que baseou a construção de nossas sociedades na região, sendo a simbologia da crença em dias melhores e em mais esperança, e motivo da união entre os imigrantes. Essa mesma unidade permeou esse projeto de integração regional, que também é um verdadeiro manifesto dos laços que mantêm viva a irmandade entre gaúchos e italianos, celebrando uma conexão que para sempre nos unirá — comenta Marijane Paese, presidente do Conselho Superior do CIC-BG.

Quase 500 construções

A Rota dos Capitéis conta com dois roteiros que passam também por igrejas, capelas e grutas, e podem ser percorridos caminhando, de bicicleta ou com veículos.

A primeira rota a ser inaugurada, a regional, começa por Bento Gonçalves, na Igreja Santo Antônio, considerada o início e o final do trajeto e passa por áreas rurais e urbanas de cada um dos 10 municípios. Ao todo, são 15 trechos para caminhantes que totalizam 330 quilômetros. Há, ainda, outros 10 para ciclistas que somam 350 quilômetros.

Há, também, a rota circular, com inauguração prevista para dezembro deste ano, com 64 trechos, abrangendo o máximo do território de cada um dos 10 municípios e totalizando 2.367 quilômetros. Desse total, 533 quilômetros são de rotas para caminhadas. Outros 772 quilômetros são para rotas de cicloturismo e 1.063 quilômetros para rotas de veículos.

Sinalização conta a história de cada construção. Marijane Paese / CIC-BG / Divulgação

Ao todo, são 468 construções religiosas, sendo 252 capitéis, 175 capelas, 23 grutas, 16 igrejas e duas ermidas. O roteiro prevê 16 estações de apoio localizadas entre os municípios, voltadas para hidratação, informações técnicas, bicicletário e totem de manutenção para bicicletas.