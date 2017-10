"Recebo muitas manifestações de problemas da cidade. Mas nenhuma de escritora tão ilustre e publicada em coluna com tamanha repercussão. Os buracos da sua rua são muito importantes, e a prefeitura está agindo para solucionar problemas de pavimentação não só da Nilo Peçanha como de toda a cidade. As palavras de formadores de opinião em espaço nobre são importantes e podem ser muito produtivas. Contribuindo para tapar não só os buracos das ruas nas quais eles transitam, mas os buracos nas finanças de Porto Alegre; os buracos da falta de carga horária para alunos em escolas municipais – o que colaborou para seus baixos níveis de aprendizado; os furos nas contas do DMAE, que deixam mais de 40% do esgoto produzido na cidade sem tratamento; os buracos nas contas do DEP, que deixam milhares de porto-alegrenses tendo de sair de suas casas com água suja pelos joelhos, 180 mil desempregados, 100 mil em habitações desumanas etc. Estamos trabalhando para enfrentar problemas históricos da cidade, e a contribuição de todos será sempre bem-vinda."