Diretora-executiva da Fraport no Brasil, Andreea Pal apresentou, na quarta-feira (25), detalhes das mudanças no Salgado Filho

As mudanças projetadas para a pista do Salgado Filho vão além da obra de ampliação, que busca atrair aviões maiores e mais pesados para Porto Alegre. Nova administradora do aeroporto, a Fraport também promete dar mais segurança a pousos e decolagens.