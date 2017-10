Volta, Elza "A Elza está de atestado e só ela tem as informações" Neto de Jango, Cristopher Goulart ligou para o Ministério do Planejamento para verificar o andamento do processo que garante indenização a sua avó Maria Thereza. Precisava falar com uma servidora de nome Elza, mas foi a Sandra que veio ao telefone.