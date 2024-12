Rachel Zegler interpreta a princesa Branca de Neve. Disney / Divulgação

A Disney lançou nesta terça-feira (3) o novo teaser de Branca de Neve (Snow White), versão com atores da clássica história dos Irmãos Grimm que deu origem ao primeiro longa-metragem do estúdio, em 1937.

A releitura em forma de musical é dirigida por Marc Webb, responsável pela comédia romântica (500) Dias com Ela (2009) e pelas duas aventuras do Homem-Aranha protagonizadas por Andrew Garfield (em 2012 e em 2014). O filme estreia nos cinemas no dia 20 de março de 2025.

No elenco, estão Rachel Zegler, de Amor, Sublime Amor (2021), no papel da primeira princesa Disney (aliás, se quiser saber qual é a minha preferida, clique aqui para ver um vídeo no perfil de GZH no Instagram), e Gal Gadot, a Mulher-Maravilha dos filmes na DC, que interpreta a icônica Rainha Má. O roteiro é assinado por Greta Gerwig, cineasta de Barbie (2023), e Erin Cressida Wilson.

O novo trailer mostra o design de produção e os personagens Dengoso, Mestre, Dunga, Zangado, Feliz, Soneca e Atchim. Também permite ouvir um pouco da balada Waiting on a Wish, uma das novas músicas originais, compostas pela dupla Benj Pasek e Justin Paul, premiada com o Oscar por causa de seu trabalho em La La Land (2016) e indicada por O Rei do Show (2017).

Confira o trailer:

* Produção: Isadora Terra

