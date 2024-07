Torcida Coligay, do Grêmio, vai virar série em 2025

A primeira torcida organizada do Brasil formada por homossexuais, a Coligay, do Grêmio, terá sua história contada em forma de minissérie ficcional em 2025. A produção é do Ventre Studio, que recentemente anunciou o início das filmagens do longa-metragem Cem Dias Entre Céu e Mar, sobre o lendário navegador Amyr Klink. A direção será de Paulo Machline, indicado ao Oscar de melhor curta-metragem em 2001 por Uma História de Futebol e realizador de Meu Sangue Ferve por Você (2023), sobre o cantor Sidney Magal, e Rafael Gomes, de 45 Dias Sem Você (2018) e Meu Álbum de Amores (2021). O roteiro tem assinatura de Patrícia Corso, coautora do filme A Porta ao Lado (2022) e da série João Sem Deus: A Queda de Abadiânia (2023), e é baseado no livro Coligay: Tricolor e de Todas as Cores (editora Libretos, 2014), do jornalista Léo Gerchmann. Ainda não há definição de nomes do elenco. O Canal Brasil vai exibir os episódios, que devem ser coproduzidos em parceria com uma empresa estrangeira.