Estado libera parcialmente obra da elevada na RS-118 e dá fim ao desvio pela rua lateral em um dos sentidos

Secretário Costella e líderes do Estado e de Gravataí registraram a liberação parcial com os tradicionais cones ao céu. Fabricio Santos / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Os motoristas que usam a RS-118 no trecho entre Sapucaia do Sul e Viamão já estão trafegando sem a necessidade de realizar desvios. Isso porque o governo do Estado entregou parcialmente a obra da elevada no cruzamento com a Avenida Centenário (RS-030) nesta quarta-feira (23).

Com a liberação, a circulação de veículos foi deslocada para a pista principal e não há mais necessidade de utilizar a rua lateral. Além disso, foi liberada a trincheira entre a avenida e a rodovia para quem deseja acessar o Distrito Industrial ou a Freeway. No sentido contrário, ainda há bloqueio, que deve ser liberado até junho.

Iniciada em 2022, a obra tinha previsão de ser concluída até o final de 2023, mas já foi adiada três vezes — para o final de 2024, para junho de 2025 e a última previsão prevê a entrega em setembro, no segundo semestre deste ano.

— Essa liberação proporcionará mais segurança para o trânsito na região, além de auxiliar no escoamento da produção de empresas situadas no entorno da ERS-118. E seguimos trabalhando para entregar essa grande obra que é a elevada até o final de 2025 — afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Esperada com ansiedade pelos moradores de Gravataí, a construção da elevada já deveria ter sido executada na duplicação da rodovia, mas o projeto só foi finalizado quando a ampliação da RS-118 estava sendo concluída.

Outro anseio dos usuários da rodovia é quanto à concessão do bloco 1 de rodovias, que abrange as estradas da Região Metropolitana. Com processo previsto para ser destravado ainda em 2025, o governador Eduardo Leite garantiu a empresários de Gravataí, durante encontro em março, que não irá instalar pedágio na RS-118.