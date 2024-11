A seleção para as 2.052 vagas abertas pelo governo do Estado para contratação de servidores temporários atraiu mais candidatos do que se poderia imaginar para um contrato de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Somente nas primeiras 24 horas a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão contabilizou mais de 17 mil inscritos.