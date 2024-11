Com o PT no seu caminho, Haddad não precisa de inimigos

Quem precisa de adversários quando tem no próprio partido uma presidente como Gleisi Hoffmann? Que o diga o ministro Fernando Haddad, a quem cabe a duríssima tarefa de guardião de um arcabouço fiscal proposto pelo próprio governo e que para ser cumprido exige cortes de gastos. As resistências internas aos cortes, expressas pela ala mais à esquerda do PT e pelos aliados PDT, PSOL e PCdoB, acabam por jogar Haddad numa fogueira com potencial para incendiar o país.