Três dias depois da eleição, a candidata do PT à prefeitura de Porto Alegre encerrou o ciclo de entrevistas que tomou os primeiros dias pós-eleição e recomeçou as gravações para a propaganda eleitoral. Agora com tempo igual e mesmo número de inserções do seu adversário, Sebastião Melo, Maria do Rosário terá de acelerar as gravações, já que a propaganda recomeça na sexta-feira (11).