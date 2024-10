Com o slogan "Juntas para Construir e Conquistar", o MDB Mulher do Rio Grande do Sul entrou em campo para incentivar as candidaturas femininas e hoje comemora o resultado obtido em 6 de outubro, quando elegeu 10 prefeitas, 16 vices e 229 vereadoras no Estado. Uma das maiores conquistas foi a reeleição da médica Paula Rubin Facco Librelotto, em Cruz Alta, com 88,7% dos votos.