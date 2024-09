Propaganda e rejeição de adversária explicam vantagem de Melo

Com todas as ressalvas que devam ser feitas em relação às pesquisas, e sempre lembrando que quase metade dos eleitores admite mudar seu voto até 6 de outubro, dois comitês eleitorais em Porto Alegre têm motivos para comemorar os resultados do levantamento da Quaest, divulgado nesta terça-feira (17): os de Sebastião Melo (MDB) e Juliana Brizola (PDT). Melo, porque subiu de 36% para 41% em relação à pesquisa anterior, e Juliana porque foi de 11% para 17%. Os dois também são beneficiados pela queda de Maria do Rosário (PT), de 31% para 24%.