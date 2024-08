O que falta para Lula definir a Venezuela como uma ditadura?

Repercute dentro e fora do Brasil a afirmação feita pelo presidente Lula na entrevista ao Gaúcha Atualidade, dizendo que a Venezuela não é uma ditadura. Em nenhuma outra manifestação o presidente foi tão longe na definição do governo de Nicolás Maduro como um regime “autoritário” e “desagradável”. Mesmo com a insistência da jornalista Andressa Xavier, para que dissesse se considera a Venezuela uma ditadura ou uma democracia, Lula não quis colocar o carimbo.