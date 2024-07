Com o apoio de sete partidos que já integram seu governo, o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida (PSD), 46 anos, confirmou nesta quarta-feira (17) sua pré-candidatura à reeleição. Em reunião com a presença de representantes dos sete partidos da coligação, também foi oficializada a pré-candidatura do coronel Volnei Ceolin (MDB), 53 anos, a vice-prefeito. A aliança é formada por por PSD, MDB, União Brasil, PP, PSB, Cidadania e PSDB.