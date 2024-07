Após desfazer a aliança com o ex-prefeito Marco Alba (MDB), o PL se aproximou do prefeito Luiz Zaffalon (PSDB), que será candidato à reeleição em Gravataí. Em cerimônia de entrega de boinas numa escola cívico-militar, o deputado federal Luciano Zucco elogiou a gestão do tucano e prometeu apoio a ele.