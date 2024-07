BRDE terá R$ 325 milhões para financiar setores atingidos pela enchente

Uma linha emergencial de crédito, no valor de R$ 325 milhões, foi criada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para apoiar a retomada das atividades de setores fortemente atingidos pela enchente de maio. O programa Em Frente RS terá carência integral de 12 meses e mais quatro anos de prazo para pagamento do valor financiado, com prestações decrescentes, que vão caindo a cada mês.