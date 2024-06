A reunião do governador Eduardo Leite e do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, com os presidentes das federações empresariais nesta quarta-feira (12) teve o Aeroporto Salgado Filho na lista de temas que causam apreensão ao setor produtivo. Além desse, os financiamentos para quem mais precisa e não tem capacidade de endividamento e as medidas para evitar desemprego.