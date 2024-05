Se você achava que o vereador Sandro Fantinel (PL), de Caxias do Sul, era o mais forte candidato ao troféu “asneira ambiental 2024” saiba que ele ganhou um concorrente de peso. O também vereador Alceu Flores (PL), de Minas do Leão, está brigando pelo título. Sua manifestação, além de destrambelhada, tem o plus da homofobia.