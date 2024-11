O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez no início da tarde desta terça-feira, 19, um balanço das ações do Brasil no comando do G20. Na visão dele, a presidência brasileira deu "voz aos países africanos na questão do endividamento". A fala foi feita em discurso de encerramento da Cúpula de Líderes do grupo, evento que marca a transição da presidência para a África do Sul.