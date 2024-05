A guerra contra as mentiras em relação à calamidade que afeta o Rio Grande do Sul ganhou nesta terça-feira (21) novas frentes de batalha. Mentira é a palavra em português mais apropriada para traduzir fake news. E é por isso que uma das frentes, a que reúne quatro entidades de classe que integram o Sistema de Justiça do RS, batizou sua campanha de “Diga não à mentira”.