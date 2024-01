Pela primeira vez desde a criação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), uma mulher assumiu o cargo de subprocuradora-geral para Assuntos Institucionais. A promotora de Justiça Isabel Guarise Barrios tomou posse nesta segunda-feira (8), em substituição ao promotor Luciano Vaccaro, que pediu para deixar a função alegando motivos particulares.