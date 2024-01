Após a coluna publicar que PDT e PSDB discutem a possibilidade de formar aliança para disputar a prefeitura de Porto Alegre, a direção do Cidadania reagiu nesta segunda-feira (15) dizendo que o partido não foi consultado pelos tucanos sobre as tratativas. Como o Cidadania integra federação com o PSDB, do ponto de vista legal é como se as duas legendas fossem uma só.