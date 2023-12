Aos 84 anos, morreu nesta segunda-feira (4) o ex-deputado Aldo Pinto, um dos nomes mais importantes do trabalhismo no Rio Grande do Sul. Por causa dos problemas de saúde, Aldo estava distante da política nos últimos anos, mas seu nome será para sempre lembrado por um jingle de campanha e pela aliança inusitada entre o PDT e o PDS, sucessor da antiga Arena, na eleição de 1986.