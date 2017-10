A inspirada campanha do Banco Itaú recomenda: "Leia para uma criança. Isto muda o mundo". Na falta de habilidade para contar histórias para crianças, tarefa que exige talento e energia, nesta Feira do Livro resolvi fazer uma homenagem à literatura lendo em voz alta para adultos. Não, não farei performances na Praça da Alfândega, nem tenho a pretensão de mudar o mundo. Meu projeto é bem mais modesto: gravar um conto ou crônica por dia e postar aqui no site GaúchaZH, no espírito da filosofia deste casamento que completou um mês com resultados extraordinários. Se somos "um jornal também para ouvir" e "uma rádio também para ler", por que não oferecer um produto que não está na minha lista de atribuições cotidianas?