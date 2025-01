Quem representará o governo brasileiro na posse de Donald Trump?

Posse de Trump ocorrerá dentro do Capitólio devido ao frio extremo em Washington.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Nem o presidente Lula nem o vice Geraldo Alckmin estarão presentes na posse do republicano Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20). Representando o governo brasileiro, estará presente a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.

Tradicionalmente, as cerimônias de posse dos presidentes dos EUA não contam com a presença de líderes dos países e sim com embaixadores que atuam em Washington. Entretanto, Trump convidou alguns, como Javier Milei, presidente da Argentina, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Lula não foi convidado para a posse.