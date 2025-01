André Corrêa do Lago e presidente Lula. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O embaixador André Corrêa do Lago será o presidente da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Recentemente, ele atuava como secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. O anunciou ocorreu nesta terça-feira (21).

A conferência, que será em novembro em Belém (PA), tem a expectativa de reunir mais de 50 mil pessoas, com delegações internacionais, que debaterão pautas que envolvem mudanças climáticas e tratativas para o avanço de pautas ambientais.

Corrêa do Lago é formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No seu currículo, atuou em embaixadas do Brasil em diversos países e atuou como o negociador-chefe do Brasil para mudança do clima e forte atuação durante a Rio+20. Atua desde março de 2023 como secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.

Presidente da COP30, André Corrêa do Lago. Estevam / Audiovisual/PR/Divulgação

Na COP29, em Baku no Azerbaijão, foi chefe da delegação brasileira e atuou diretamente na elaboração das novas NDCs brasileiras.

Como a coluna adiantou, entre os nomes cotados estavam André Corrêa do Lago e a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, que ocupará o cargo de secretária executiva da conferência.

