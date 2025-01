Para tentar resolver problema de rede hoteleira para a COP30, governo vai contratar plataforma de gerenciamento de hospedagem

Desde dezembro de 2024, funcionários trabalham no canteiro de obras do Parque da Cidade, principal sede da COP30 em Belém.

Diante do aumento da demanda e do crescimento do número de participantes, o governo federal busca ampliar o número de leitos de hospedagem para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP30, que ocorrerá em novembro em Belém, no Pará.