Perfume do 4º Distrito de Porto Alegre já tem data de lançamento

Associação dos Empresarios do 4º Distrito / Divulgação

Quarto Essência é o nome do aromatizador de ambientes.

Serão entregues na próxima quarta-feira (18) os primeiros frascos com a fragrância do 4º Distrito de Porto Alegre.

Foram produzidos 200 litros do perfume que se propõe a dar um novo cheiro para a região histórica da Capital duramente atingida pela enchente de maio .

Neste primeiro momento, apenas empresários e comerciantes receberão os frascos do spray com aromatizador de ambiente, de um litro, da chamada "Quarta Essência", produzida pela ProAloe. O slogan da iniciativa é "Perfumando outro amanhã".

Vitoriosa em votação realiza em outubro, a fragrância conta com cheiro cítrico aromático amadeirado. A saída do perfume tem notas de bergamota, limão, anis e framboesa. O corpo é composto por eucalipto, lavanda, muguet, magnólia e rosa. Já o fundo da fragrância conta com aromas de musk, sândalo e cedro.