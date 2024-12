De volta do Vaticano, dom Jaime celebra missa de apresentação formal e oficial como novo cardeal

Dom Jaime se tornou cardeal no sábado (7), cerimônia presidida pelo Papa Francisco.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

De volta do Vaticano, o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, que foi criado cardeal no último sábado (7), irá presidir na próxima terça-feira (17) uma missa de apresentação formal e oficial com novo cardeal da Igreja Católica.